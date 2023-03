Mercato : C’est confirmé, une star du PSG est en danger

Axel Cornic

Alors qu’il a été intronisé comme seul véritable titulaire l’été dernier, avec la mise à l’écart définitive de Keylor Navas, Gianluigi Donnarumma ne semble pas vraiment avoir convaincu le Paris Saint-Germain. En effet, au sein du club de la capitale on viserait déjà un autre gardien à l’étranger, avec un certain Wojciech Szczęsny.

C’est un poste qui a souvent posé problème au PSG depuis l’arrivée de QSI et cela ne devrait vraisemblablement pas s’arrêter. Gianluigi Donnarumma s’est vu offrir la chance de montrer son véritable niveau avec le départ de Keylor Navas, mais tout n’est pas allé comme prévu, puisqu’il pourrait bien déjà perdre sa place.

Le PSG viserait Szczęsny

La Gazzetta dello Sport a en effet récemment annoncé que le PSG lorgnerait Wojciech Szczęsny, connu par le grand public pour avoir joué sous les couleurs d’Arsenal, de l’AS Roma et maintenant de la Juventus. Son contrat se termine en 2024 et son expérience serait vraisemblablement très appréciée à Paris.

La Juventus pourrait bien le lâcher