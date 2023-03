C’est terminé pour cette star du PSG, la folle révélation

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis son arrivée au PSG en 2021, Gianluigi Donnarumma alterne le bon et le médiocre. Face au Bayern Munich en huitièmes de finale de Ligue des champions, le portier italien a montré son mauvais visage. Auteur de quelques erreurs, qui coûtent cher, le portier italien serait loin de faire l'unanimité et pourrait être poussé vers la sortie l'été prochain.

Arrivé au PSG en provenance du Milan AC en 2021, Gianluigi Donnarumma est l'arrivée avec l'étiquette d'un futur grand gardien. Le portier italien est vite parvenu à repousser Keylor Navas sur le banc des remplaçants, puis vers la porte de sortie. Une fois le portier costa-ricien parti, le PSG espérait voir Donnarumma voler de ses propres ailes. Si ses prestations en championnat sont convaincantes, celles en Ligue des champions laissent dubitatives. « Donnarumma fait près de 2 m et ne fait pas une année exceptionnelle au PSG. Son but encaissé contre le Bayern à l'aller illustre les qualités et les défauts d'un gardien de sa taille » a noté Fabien Barthez dans les colonnes de L'Equipe.





Donnarumma sur le départ selon la presse italienne

Le champion du monde 1998 n'est pas le seul à pointer du doigt les lacunes de Gianluigi Donnarumma. Au sein du PSG, des doutes apparaissent sur le niveau de jeu du portier. A tel point que la Gazzetta dello Sport évoque un transfert de l'Italien l'été prochain. Malgré sa place prise dans le groupe de Christophe Galtier, Donnarumma ne serait plus intouchable. D'ailleurs, l'identité de son potentiel successeur a été dévoilé par le quotidien italien.

Wojciech Szczęsny pour le remplacer ?