Le PSG a un projet gigantesque pour Kylian Mbappé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Sorti de la Ligue des Champions et de la Coupe de France dès les huitièmes de finale, le PSG a déjà raté sa saison sur le plan sportif. Luis Campos prépare donc le prochain mercato et va construire l’équipe autour de plusieurs certitudes : Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma, Marco Verratti ou encore Warren Zaïre-Emery.

Encore une fois, le PSG arrivera au mois d’avril avec une saison quasi terminée. Éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, Paris n’a plus que le championnat à jouer. Avec sept points de plus que l’OM, le PSG doit simplement conforter son matelas d’avance pour s’offrir un nouveau titre.

Le PSG anticipe la suite

Pendant ce temps, la direction parisienne prépare l’avenir. Tout le monde en a conscience, les deux derniers mercatos ont été ratés et Luis Campos va devoir rebondir dès cet été s’il veut récupérer du crédit. Cela tombe bien, le PSG a déjà une petite idée de sa future ossature.

Mbappé et ensuite ?