Le PSG s'attaque à une pépite de Deschamps, la bataille est lancée

Convoquée en équipe de France lors de ce mois de mars, la fratrie Thuram a tapé dans l'œil de Didier Deschamps, mais aussi du PSG. Le club parisien garderait un œil sur Marcus et Khéphren, brillants cette saison. Mais pour déloger le plus jeune de l'OGC Nice, les dirigeants vont devoir se montrer convaincants.

Scène peu commune à Clairefontaine. Ce mercredi, une fratrie s'est présentée en conférence de presse : Marcus et Khéphren Thuram. Les deux joueurs ne jouent pas au sein du même club, mais possèdent de nombreux points communs, comme celui de figurer sur la short-list du PSG.

Mbappé attend une star de Deschamps, le PSG est prévenu https://t.co/miW6vQ4PbT pic.twitter.com/W1YNZpeH6o — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

La fratrie Thuram ouvre la porte au PSG

Les deux frères Thuram seraient surveillés par le PSG et pourraient bien, s'ils l'acceptent, porter le même maillot la saison prochaine. Les journalistes ont profité de leur présence en salle de presse pour poser la question que tout le monde se pose. « On a tous des carrières différentes. Si on doit jouer ensemble en club cela sera avec plaisir mais ce n'est pas une obsession » a déclaré Marcus.

Le PSG part en guerre pour Khéphren Thuram