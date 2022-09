Foot - Mercato - PSG

C'est confirmé, le Qatar boucle un énorme deal après le PSG

Publié le 26 septembre 2022 à 21h15 par Dan Marciano

Après le PSG, le Qatar va prendre le contrôle d'une autre équipe européenne. Actuelle lanterne rouge de Serie A, la Sampdoria va bien passer sous pavillon qatari dans les prochains jours. Membre de la famille royale, Khalid Faleh Al Thani serait à la tête de ce projet, aux côtés de Francesco Di Silvio, un célèbre producteur de films.

Le Qatar continue de s'implanter en Europe. Après avoir pris en main le PSG en 2011, le petit état devrait s'offrir la Sampdoria. Membre de la famille royale et proche de l'émir, Khalid Faleh Al Thani serait à la tête de ce projet. Il serait accompagné d'Ivano Bonetti, un ancien joueur et Francesco Di Silvio, un producteur de films italien.

« Il ne reste plus qu'à agir et finir de travailler des deux côtés »

Ce dernier a d'ailleurs pris la parole ce lundi pour répondre à la presse italienne, qui avait jeté un froid sur ce dossier. « Je pense qu'on a déjà tout dit maintenant il ne reste plus qu'à agir et finir de travailler des deux côtés » avait confié Di Silvio plus tôt dans la journée.

Le Qatar va prendre le contrôle de la Sampdoria

Et selon le journaliste espagnol Edu Aguirre, un accord serait sur le point d'être trouvé entre les différentes parties. Sauf incroyable revirement de situation, le Qatar devrait racheter la Sampdoria dans les prochains jours. Reste à savoir si des liens seront crées avec le PSG.