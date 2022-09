Foot - Mercato

Le Qatar a un projet après le PSG, une grande annonce est lâchée

Publié le 24 septembre 2022 à 01h00 par Dan Marciano

Propriétaire du PSG depuis 2012, le Qatar envisagerait de racheter un autre club européen. Selon la presse italienne, la famille royale aurait des vues sur la Sampdoria. Une première offre aurait même été transmise par un proche de l'émir. Maire de Gênes, Marco Bucci a fait le point sur ce dossier et a ouvert la porte à de nouveaux investisseurs.

Le Qatar a fait passer le PSG dans une nouvelle dimension. Propriétaire du club parisien depuis 2012, le puissant état est à l'origine de l'arrivée de nombreuses stars dans la capitale. On peut citer les noms de Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Kylian Mbappé et le dernier en date Lionel Messi. Un investissement que ne regrette aucunement l'émir du Qatar. « Le PSG est-il un bon investissement ? Bien sûr ! Le sport n'est pas un business comme un autre. Si on veut investir, quel que soit le sport, il est nécessaire d'avoir une passion pour ce sport. Sinon, on gaspille son argent. Mais si on le gère comme il faut, la valeur du projet croît. C'est ce qui est arrivé avec le PSG. Les Qatariens sont fiers de la décennie passée avec le PSG. Le sport est un élément clé de notre ADN » avait déclaré Tamim ben Hamad Al Thani.

Le Qatar prêt à racheter la Sampdoria ?

Le Qatar pourrait continuer à s'impliquer dans le sport. Alors qu'il s'apprête à organiser la prochaine Coupe du monde, le pays aimerait racheter une autre équipe européenne. Selon l'agence italienne ANSA, un membre de la famille royale serait prêt à investir à la Sampdoria, actuelle lanterne rouge de Serie A et qui avait connu son heure de gloire au début des années 90.

Un membre de la famille royale à la tête de ce projet

Khalid Faleh Al Thani serait à la tête de ce projet. Il pourrait être accompagné d'Ivano Bonetti, ancien joueur de la Sampdoria et de la Juventus, mais aussi de Francesco Di Silvio, qui œuvre dans le domaine du cinéma. Pour avancer dans son projet, le Qatar pourrait être amené à contacter le maire de Gênes, Marco Bucci.

« Je serai prêt à faire ma part »