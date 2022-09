Foot - Mercato - OM

Poussé vers la sortie par Longoria, il renaît loin de l’OM

Publié le 24 septembre 2022 à 00h15 par La rédaction

Relégué à un rôle d’indésirable, Nemanja Radonjic a quitté l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival. Pablo Longoria a réussi à lui trouver un nouveau club après plusieurs prêts non concluants et le Serbe a rejoint le Torino, qui pourrait définitivement l’acquérir pour 2 ou 3M€. Et les choses semblent plutôt bien se passer pour lui !

Il ne lui a fallu que quelques matchs pour mettre tout le monde d’accord. Pas pris en considération à l’OM ces dernières saison, Nemanja Radonjic est devenu l’une des belles surprises du Torino, actuel 9e de Serie A.

Le Torino déjà conquis par Radonjic

Fin aout, on lisait dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport d’énormes hommages au nom de l’international serbe, qui semble renaître loin de l’OM. « Il est la nouvelle idole des supporters du Torino. Ses débuts sont plus que convaincants » annonçait le célèbre quotidien italien, concernant celui qui a finalement marqué deux buts et délivré une passe décisive en huit matchs toutes compétitions confondues.

Une très bonne nouvelle pour l’OM ?