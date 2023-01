Mercato : C’est annoncé, l’ASSE a signé le « nouveau Rabiot »

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, le jeune milieu de terrain Jebryl Sahraoui a signé son premier contrat professionnel avec l'ASSE. Agé de 17 ans, il est désormais lié au club stéphanois jusqu'en 2025. A l'origine de son arrivée chez les Verts, Rafik Allaf a évoqué les qualités du jeune joueur et n'a pas hésité à le comparer à un vice-champion du monde, un certain Adrien Rabiot.

Ces derniers jours, l'ASSE a enregistré l'arrivée de Dennis Appiah. Mais une autre signature est passée inaperçue. Elle concerne le jeune milieu de terrain Jebryl Sahraoui. Présent à Saint-Etienne depuis 2020, le joueur de 17 ans a signé son premier contrat professionnel avec l'ASSE. Présent avec l'équipe réserve, Sahraoui est désormais lié au club stéphanois jusqu'en 2025. Ancien scout et à l'origine de son arrivée dans le Forez, Rafik Allaf a commenté cette signature.

Mercato - ASSE : Laurent Batlles s'active pour régler un dossier sensible https://t.co/zdAUKKTOBt pic.twitter.com/6WuY8yZ4we — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

« C’est un garçon qui a fait beaucoup de progrès »

Lors d'un entretien accordé à Poteaux Carrés , il a évoqué les qualités de Sahraoui. « J e suis content que Jebryl signe son premier contrat pro dans son club formateur à l’âge de 17 ans. C’est un garçon qui avait un beau potentiel et qui a fait beaucoup de progrès depuis qu’il est rentré au centre. C’est un garçon qui est sérieux, déterminé, qui a envie de réussir et ne lâche rien » a-t-il déclaré, avant de le comparer à Adrien Rabiot.

Jebryl Sahraoui comparé à Adrien Rabiot