Mercato : Après Charbonnier et Appiah, l'ASSE prépare du lourd

Arthur Montagne

Après une première partie de saison catastrophique, l'ASSE est lanterne rouge de Ligue 2. Et afin d'inverser la tendance, le club du Forez espère bien frapper fort durant le mercato d'hiver. Dans cette optique, les Verts ont déjà bouclé l'arrivée de deux nouveaux joueurs, à savoir Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, qui débarquent en provenant de Ligue 1.

Comme attendu, l'ASSE a démarré très fort son mercato d'hiver. En effet, le club du Forez a déjà enregistré l'arrivée de deux nouveaux joueurs à savoir Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah qui débarquent en provenance de l'AJ Auxerre et du FC Nantes. Il faut dire que les Verts sont en pleine crise. Lanterne rouge de Ligue 2, Saint-Etienne est dans l'urgence et doit absolument prendre des points pour se rapprocher des premiers non-relégables. C'est la raison pour laquelle l'ASSE ne va pas s'arrêter en si bon chemin.

L'ASSE suit deux milieux de terrain

En effet, le club du Forez viserait notamment deux milieux de terrain. Selon les informations de France Bleu Gironde , Valentin Vada serait ainsi dans le viseur de Loïc Perrin. Passé pendant six mois à l'ASSE en 2019, le milieu de terrain de Saragosse, en deuxième division espagnole, souhaiterait revenir en France alors que son contrat s'achève en juin prochain. Néanmoins, dans ce dossier c'est Bordeaux qui tiendrait la corde. Enfin, Le Soir révèle de son côté que l'ASSE s'intéresserait à Marco Ilaimaharitra (27 ans) qui évolue à Charleroi. Mais pour le moment, cette piste n'est pas concrète.

Un gardien en priorité ?

Il faut dire que la vraie priorité de l'ASSE est désormais de recruter un gardien de but. Déçu des prestations d'Etienne Green et de Matthieu Dreyer, arrivé l'été dernier, Laurent Battles veut recruter une valeur sure pour garder ses buts. Ce qui semble essentiel pour la lutte pour le maintien. Dans cette optique, la piste menant à Gautier Larsonneur, prêté par Brest à Valenciennes, circule avec insistance.