Mercato

Cette annonce fracassante sur le feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 29 juillet 2022 à 14h45 par Quentin Guiton

Désireux de quitter Manchester United cet été, Cristiano Ronaldo chercherait activement une porte de sortie. Et la piste la plus chaude mènerait à l’Atlético Madrid. Seulement, cette opération s’avèrerait compliquée, notamment à cause du coût important qu’elle représente. Et ce vendredi, le président madrilène Enrique Cerezo a encore un peu plus refroidi les rumeurs…

Où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? C’est le feuilleton de l’été. Après une saison frustrante, le Portugais aurait demandé son départ de Manchester United, même pas qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Problème, les Mancuniens refusent pour le moment tout départ de leur star cet été et Erik ten Haag semble compter sur lui pour la saison à venir. De son côté, Ronaldo n’en démordrait pas, il voudrait à tout prix partir.

Mercato : Un échange Cristiano Ronaldo-Griezmann ? La réponse https://t.co/ccjOcTR8i7 pic.twitter.com/i67hclzDUx — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

Ronaldo veut rejoindre l’Atlético

Partir oui, mais pour aller où ? Au départ, Jorge Mendes aurait sondé Chelsea et le Bayern Munich pour son poulain. Mais les deux écuries ont refusé. La seule destination restante pour Ronaldo semblait donc être l’Atlético Madrid. Le joueur compterait même baisser son salaire pour rejoindre Diego Simeone. Mais même avec ce sacrifice, l’opération resterait délicate financièrement pour les Colchoneros .

Cerezo jette un énorme coup de froid !