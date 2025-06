Mercato : Ce phénomène s'annonce au PSG la saison prochaine !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le mercato du PSG risque d’être animé. Si plusieurs joueurs de l’effectif devraient être convoités sur le marché, João Neves lui, sera bien Parisien la saison prochaine. Présent en conférence de presse ce vendredi, le phénomène portugais a confirmé son intention de s’inscrire sur le long terme au sein du groupe des Rouge et Bleu.

Désormais, João Neves entend bien poursuivre sur sa lancée en sélection. Présent en conférence de presse avant d’affronter l’Espagne en finale de la Ligue des Nations ce dimanche, le joueur du PSG s’est livré sur sa saison en club. « Je suis très heureux d’être au PSG. Luis Enrique a fait de moi un meilleur joueur. C’est un grand coach, comme tout le monde le sait. Il y a toujours matière à progresser. Et c’est pourquoi j’ai choisi le PSG. J’aime apprendre, que ce soit en attaque, en défense, avec ou sans le ballon. Grâce à l’aide de mon coach et de mes partenaires, je suis un meilleur joueur », a confié le crack né en 2004.

« Je ne me vois pas dans un autre club que le PSG »

João Neves a également effectué un point sur son avenir, se montrant très clair : « Je ne me vois pas dans un autre club que le PSG. J’essaye de vivre davantage le présent. Je pense que c’est la manière la plus sincère et la plus simple de vivre », conclut le joyau portugais, bien déterminé à poursuivre l’aventure avec le PSG.