Mercato : Ce joueur à 100M€ snobe le PSG et explique pourquoi

Jean de Teyssière

Le mercato parisien a été très mouvementé et si le PSG a réussi à faire venir neuf joueurs cet été, quelques unes des pistes sont tombées à l'eau, comme c'est le cas avec Harry Kane. Le Bayern Munich a fini par trouver les outils nécessaires pour faire venir l'indéboulonnable joueur de Tottenham contre une somme de 100M€. Kane faisait partie des pistes du PSG et il explique pourquoi il a préféré rejoindre le Bayern Munich.

Le PSG aura finalement réussi à signer son numéro 9 en la personne du Portugais, Gonçalo Ramos. Mais avant de réussir à recruter un profil de ce genre, le club de la capitale a essuyé de nombreux refus et la piste menant à Harry Kane s'est rapidement éteinte, l'international anglais préférant rejoindre le Bayern Munich.

« Je voulais cette expérience, me battre pour des titres, pour la Ligue des Champions »

Dans des propos rapportés par le quotidien espagnol AS , Harry Kane s'est montré très heureux de rejoindre le Bayern Munich et l'a exprimé ainsi : « J 'ai senti qu'il était temps de passer à l'étape suivante de ma carrière. Je voulais cette expérience, me battre pour des titres, pour la Ligue des Champions. Jouer pour un club aussi grand que le Bayern est un défi incroyable. Le Bayern est le club parfait pour moi. J'ai l'impression que je peux concourir dans n'importe quelle ligue, dans n'importe quel pays. »

