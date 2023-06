Mercato : Catastrophe, le PSG se fait recaler en direct

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival, Lucas Hernandez pourrait changer d’air en quittant la Bavière pour Paris. Néanmoins, le Bayern Munich, par le biais de son président, a douché les espoirs du PSG.

Lucas Hernandez au PSG ? Le natif de Marseille aurait déjà vendu la mèche en coulisse. Kicker a en effet dernièrement annoncé que le champion du monde tricolore, dont le contrat au Bayern Munich arrivera à expiration en juin 2024, aurait fait part à certains proches qu’il disposait d’un accord de principe avec le PSG.

Le PSG obligé de boucler deux départs pour Lucas Hernandez

Néanmoins, le journaliste Fabrizio Romano dévoilait ces derniers jours qu’afin que le PSG puisse dégainer une offre de transfert au Bayern Munich, il lui faudrait acter les départs de deux joueurs en amont, Juan Bernat et Layvin Kurzawa. Et qui plus est, il faudrait que le Paris Saint-Germain trouve les mots justes pour convaincre le Bayern Munich de céder son défenseur polyvalent. Lucas Hernandez ne dispose pas d’un bon de sortie de la part du Bayern Munich, comme le club bavarois ne cesse de le faire depuis plusieurs semaines et l'irruption du dossier Hernandez dans l'esprit des dirigeants du Paris Saint-Germain.

Mbappé au PSG jusqu’en 2030, il balance un incroyable scénario https://t.co/T5MzjMPGZs pic.twitter.com/PmurRrVSwf — le10sport (@le10sport) June 17, 2023

«J'ai entendu parler de l'intérêt du PSG, mais nous voulons le garder»