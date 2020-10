Foot - Mercato

Mercato : Buffon et Rabiot ont rendu service à Rennes

Publié le 6 octobre 2020 à 17h49 par La rédaction mis à jour le 6 octobre 2020 à 17h50

Présenté à la presse ce mardi, Daniele Rugani a reconnu qu'Adrien Rabiot et Gianluigi Buffon lui ont vanté les mérites du Stade Rennais.