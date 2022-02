Foot - Mercato - Brest

Mercato : Brest livre les dessous du dossier Belaïli !

Publié le 2 février 2022 à 19h20 par La rédaction

Libre, Youcef Belaïli s’est donc engagé avec Brest. Un dossier sur lequel s’est confié Grégory Lorenzi, directeur sportif du club breton.