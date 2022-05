Foot - Mercato

Mercato : Christian Eriksen sur le départ ? La réponse !

Publié le 3 mai 2022 à 11h55 par La rédaction mis à jour le 3 mai 2022 à 12h04

Malgré l’intérêt d’autres clubs anglais pour Christian Eriksen, Brentford est optimiste à l’idée de conserver son joueur la saison prochaine.