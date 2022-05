Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Harit met la pression sur Longoria pour son avenir !

Publié le 3 mai 2022 à 11h10 par Arthur Montagne

Prêté sans option d'achat par Schalke 04, Amine Harit reconnaît qu'il est heureux à l'OM, mais révèle également l'existence de contacts avec d'autres clubs.

L'été dernier, l'OM s'est montré très actif sur le marché des transferts, et même après puisque quelques heures après la fermeture du mercato estival, le club phocéen a obtenu le prêt d'Amine Harit en provenance de Schalke 04. L'international marocain a débarqué sans option d'achat à Marseille, et après des débuts très discrets, il réalise de très bonnes performances en cette fin de saison. De là à convaincre l'OM de le recruter définitivement ? Amine Harit n'y est pas opposé, mais révèle que d'autres options existent.

«Il y a d'autres clubs qui sont intéressés»