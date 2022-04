Foot - Mercato

Mercato : Déjà un gros transfert pour Eriksen ?

Publié le 4 avril 2022 à 15h42 par La rédaction mis à jour le 4 avril 2022 à 15h43

Alors qu'il s'est engagé pour six mois avec Brentford en janvier, Christian Eriksen affole déjà le marché. Manchester United et Tottenham seraient en course pour sa signature.