Mercato : Bordeaux pense à Thierry Henry !

Publié le 19 janvier 2022 à 17h50 par La rédaction mis à jour le 19 janvier 2022 à 17h51

En pleine crise, Bordeaux pourrait se séparer de Vladimir Petkovic. Et pour le remplacer, l’option Thierry Henry serait envisagée.