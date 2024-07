Mercato : Bielsa l’adore, il le propose à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif depuis l’ouverture du mercato, l’OM n’en a pas terminé avec son recrutement et pourrait donc frapper fort. L’arrivée d’un milieu de terrain est notamment attendue compte tenu de l’incertitude concernant l’avenir de Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia. Dans cette optique, Olivier Gotteland recommande à Pablo Longoria de miser sur Facundo Berna.

Dans la foulée de la signature de Roberto De Zerbi, l'OM a enchaîné avec plusieurs annonces concernant le mercato. Ainsi, le club phocéen a officialisé les ventes de Vitinha et Iliman Ndiaye, mais également les arrivées d'Ismaël Koné et Lilian Brassier. Un début de mercato très actif donc du côté de Marseille, d'autant plus que d'autres renforts sont attendus dans les prochains jours. Et potentiellement dans le cœur du jeu compte tenu du fait que Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia ne sont pas encore assurés de rester. Dans cette optique, Olivier Gotteland, agents de joueurs, conseille à l'OM de recruter Facundo Bernal, milieu défensif uruguayen qui évolue au Defensor Sporting Club.

Facundo Bernal, le joueur parfait pour l'OM ?

« C’est un joueur qui a totalement explosé lors du dernier Torneo (championnat). Bielsa l’a dans ses petits papiers mais ne l’a finalement pas retenu pour la Copa America. Ce qui est d’ailleurs logique au vu du nom des joueurs de la sélection uruguayenne à son poste. Il n’est qu’au début de sa carrière et va encore monter en puissance et prendre de l’expérience », explique-t-il auprès de Football Club de Marseille avant d’en rajouter une couche.

«C’est un milieu défensif à surveiller surtout que son prix est aux alentours des 3M€»

« Ses principales qualités sont son physique, il fait 1m87, qui a l’avantage à la récupération et au pressing. Ses relances sont aussi un atout et facilitent les phases de transition. Ses défauts sont eux dus à son manque d’expérience au très haut niveau et sa qualité première physique qui ne va peut-être pas en faire un des joueurs les plus rapides. C’est donc un milieu défensif à surveiller surtout que son prix est aux alentours des 3 millions d’euros », ajoute Olivier Gotteland. Reste désormais à savoir si l'OM passera à l'action.