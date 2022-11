Foot - Mercato - PSG

Mercato : Beckham, Motta… Avant Marquinhos, ils ont pris leur retraite au PSG

Publié le 5 novembre 2022 à 13h00

Thibault Morlain

A 28 ans, Marquinhos est aujourd’hui le patron du PSG. Arrivé de l’AS Rome, le Brésilien a gravi les échelons pour arriver là où il en est actuellement. Une belle histoire qui pourrait ne pas s’arrêter de sitôt. Alors que Marquinhos serait en passe de prolonger jusqu’en 2027, le PSG aurait pour projet que le défenseur central prenne sa retraite à Paris. Il pourrait alors imiter d’autres stars qui sont passées par là avant lui…

Entre le PSG et Marquinhos, c’est une véritable histoire d’amour. Celle-ci a commencé en 2013 à son arrivée de l’AS Rome. Plus heureux que jamais aujourd’hui dans la capitale française, le Brésilien pourrait ne pas partir de sitôt. le10sport.com vous avait révélé que les discussions étaient en cours pour une prolongation de contrat. Selon L’Equipe , ce nouveau bail pourrait s’étendre jusqu’en 2027, mais le PSG ne compterait pas lâcher Marquinhos, espérant le voir prendre sa retraite à Paris.

Diarra stoppe tout

Et le dernier joueur à avoir pris sa retraite au PSG est un certain Lassana Diarra. Le milieu de terrain avait d’ailleurs décidé de dire stop au beau milieu de la saison 2018-2019. En effet, en février 2019, Diarra résilie son contrat avec Paris et prend sa retraite.

La fin pour Thiago Motta

Avant Diarra, c’était Thiago Motta qui avait raccroché les crampons en tant que joueur du PSG. Pierre angulaire du projet QSI, l’Italien a fait le choix de dire stop au terme de la saison 2017-2018. La fin d’une belle époque pour le PSG et depuis, Motta s’est reconverti comme entraîneur.

Maxwell s’arrête au PSG

Au terme de la saison 2016-2017, c’est Maxwell qui fait le choix d’arrêter sa carrière. Arrivé du FC Barcelone, le latéral gauche brésilien s’était rapidement imposé comme l’un des éléments forts du PSG.

La reconversion de Camara

Arrivé au PSG en 2007, Zoumana Camara a lui disputé son dernier match le 23 mai 2015. Mais malgré sa fin de carrière de joueur, il n’a pas pour autant quitté le club de la capitale puisqu’il officie désormais en tant qu’entraîneur des U19.

Les larmes de Beckham

En 2013, on se souvient également tous des larmes de David Beckham. Arrivé quelques mois plus tôt au PSG, la superstar britannique a terminé sa carrière du côté du Parc des Princes. Et c’est face à Brest que Beckham a joué ses dernières minutes en tant que joueur.



Mais la liste ne s’arrête pas là. Et parmi les autres joueurs qui ont pris leur retraite au PSG, on retrouve aussi Claude Makelele, Grégory Coupet ou encore Sammy Traoré.