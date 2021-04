Foot - Mercato

Mercato : Le Bayern Munich aurait bouclé un gros coup à 20M€ !

Publié le 20 avril 2021 à 9h42 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2021 à 9h46

Julian Nagelsmann est un des coachs les plus convoités sur le marché des transferts. D'ailleurs, l'entraîneur allemand du RB Leipzig semble avoir fait son choix en faveur du Bayern Munich alors que Tottenham était également en course.