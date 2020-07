Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit un terrible conseil pour le Barça !

Publié le 16 juillet 2020 à 1h00 par La rédaction

Annoncé comme un possible successeur de Quique Setien, Xavi a reçu un terrible conseil concernant son avenir et une possible arrivée sur le banc du FC Barcelone…

L’avenir de Quique Setien semble toujours aussi flou sur le banc du FC Barcelone. Arrivé après le départ d’Ernesto Valverde à la tête du Barça, l’ancien coach du Betis Séville est sous pression chez les Blaugrana . Les derniers résultats compliqués des Catalans en Liga, qui laissent filer le Real Madrid vers le titre en Liga, mettent Quique Setien sur la sellette, bien que Josep Maria Bartomeu assure le contraire. Il n'empêche que les supporters des Blaugrana se prennent aujourd’hui à rêver d’un retour de Xavi, mais cette fois en tant qu’entraîneur. Mais est-ce vraiment le bon moment ?

« Si j’étais Xavi, je ne reviendrais pas »