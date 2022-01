Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi insiste pour Edinson Cavani !

Publié le 13 janvier 2022 à 0h30 par A.C.

Toujours à la recherche d’un attaquant de pointe, Xavi n’aurait pas oublié Edinson Cavani, qui évolue actuellement à Manchester United.

Qui sera le nouveau buteur du FC Barcelone ? Arrivé l’été dernier, Luuk de Jong ne convaincrait pas, Martin Braithwaite n’a pas encore récupéré de la blessure au genou et Sergio Aguero a été contraint de mettre un terme à sa carrière, à cause de problèmes cardiaques. La solution semblait pouvoir venir de Memphis Depay, mais en Catalogne on explique que Xavi ne serait pas du tout fan de son profil. Il faut dire que le coach du Barça a déjà une priorité en tête...

Xavi n’aurait d’yeux que pour Cavani