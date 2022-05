Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi et Laporta en plein désaccord sur le recrutement estival ?

Publié le 4 mai 2022 à 14h00 par Bernard Colas

Alors que Xavi souhaiterait mettre la main sur un nouveau latéral gauche durant l’été, la direction du FC Barcelone ne partagerait pas l’avis de son entraîneur.

Après un hiver agité en Catalogne, avec quatre renforts au compteur, le mercato estival devrait être tout aussi animé. Le FC Barcelone compte en effet boucler plusieurs recrues afin de remodeler l’effectif de Xavi, et ce dernier a déjà affiché ses plans pour la prochaine fenêtre des transferts. « Il y a des postes qui ne sont pas doublés et l'idée est d'avoir deux joueurs compétitifs par poste », expliquait récemment Xavi. L’entraîneur blaugrana compte notamment recruter un latéral gauche pour épauler Jordi Alba, qui doit faire sans concurrence réelle cette saison. Mais cette volonté ne serait pas partagée par la direction.

Xavi veut un latéral gauche, la direction n’est pas décidée