Mercato - Barcelone : Xavi a une carte à jouer avec ce coéquipier de Ronaldo !

Publié le 29 novembre 2021 à 0h30 par Th.B.

Le FC Barcelone semblerait être prêt à se servir du mercato hivernal afin de renforcer l’effectif de Xavi Hernandez. Et en ce qui concerne le dossier Donny Van de Beek, la porte s’ouvrirait pour l’entraîneur du Barça.

Donny Van de Beek figurerait dans les petits papiers du FC Barcelone, en quête de bonnes affaires sur le marché des transferts. Arrivé à l’été 2020 à Manchester United, l’international néerlandais n’est jamais réellement parvenu à s’imposer sous la houlette d’Ole Gunnar Solskjaer avant que ce dernier ne soit remercié le dimanche 21 novembre dernier. Et son remplaçant Michael Carrick ne semble pas lui témoigner une confiance plus importance puisque ce dimanche, lors du déplacement à Chelsea, Van de Beek n’a disputé qu’une poignée de minutes en tout fin de match (1-1). Et la prochaine session des transferts pourrait bien sonner le glas de l’aventure mancunienne de Donny Van de Beek.

Van de Beek sur le départ cet hiver ?