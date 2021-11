Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a un gros chantier pour janvier !

Publié le 10 novembre 2021 à 18h30 par T.M.

Nommé entraîneur du FC Barcelone, Xavi est désormais aux commandes de l’effectif blaugrana. Mais pour retrouver les sommets, l’Espagnol aura besoin de sang neuf, et ce dès janvier. D’ailleurs, pour ce mercato hivernal, il y a une grosse priorité à résoudre : trouver un attaquant.

C’est désormais officiel depuis quelques jours, Xavi est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Ronald Koeman a été remercié et Joan Laporta est ainsi allé chercher l’Espagnol au Qatar, à Al Sadd. La nouvelle ère peut donc enfin commencer en Catalogne, mais en l’état actuel des choses, cela devrait être compliqué pour Xavi de s’en sortir. En effet, le groupe blaugrana est très jeune et il faut donc renforcer cela avec des joueurs d’expérience. De plus, il y a de grosses carences dans le groupe, comme c’est notamment le cas au poste d’attaquant. Alors que Sergio Agüero est absent pour les 3 prochains mois et que Luuk de Jong est déjà un flop, il faut trouver de nouvelles solutions et cela passera donc par une arrivée lors du mercato hivernal en janvier.

Priorité à un attaquant pour Barcelone !