Mercato - Barcelone : Guardiola envoie un message lourd de sens au Barça !

Le FC Barcelone aurait dans son viseur Raheem Sterling dans le cadre du mercato hivernal. Et selon l’entraîneur des Skyblues Pep Guardiola, le club mancunien pourrait se retrouver démuni en cas d’assaut du Barça pour l’international anglais.

Avec l’annonce de l’indisponibilité d’Ansu Fati pour les prochaines semaines, le FC Barcelone compte désormais pas moins de onze blessés à son infirmerie. Privé de Sergio Agüero, d’Ousmane Dembélé, de Martin Braithwaite et donc de Fati, Xavi Hernandez devrait sans surprise tenter d’injecter du sang neuf dans le secteur offensif du FC Barcelone à l’occasion du mercato hivernal. L’une des pistes prises en considération se nomme Raheem Sterling. Et son entraîneur Pep Guardiola à Manchester City, a clairement fait savoir qu’en cas d’offensive du FC Barcelone pour Sterling, les Skyblues ne pourraient pas faire grand chose.

« Barcelone, pour le meilleur ou pour le pire, peut faire ce qu'il veut »