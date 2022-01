Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a fermé la porte pour une star du Barça !

Publié le 24 janvier 2022 à 6h30 par Th.B.

Alors que Marc-André Ter Stegen a pu s’entraîner avec Xavi Hernandez lors de la dernière saison de l’Espagnol en tant que joueur du FC Barcelone, le portier allemand aurait la totale confiance de son entraîneur.

Avec la nomination de Xavi Hernandez en tant qu’entraîneur du FC Barcelone au début du mois de novembre, Joan Laporta a concrètement lancé sa révolution. De ce fait, le président du FC Barcelone va pouvoir mettre en place le projet sportif qu’il avait en tête et qu’il évoquait lors de sa campagne électorale à l’hiver 2021. Et Marc-André Ter Stegen pourrait appartenir au passé. C’est du moins ce que la presse catalane affirmait dernièrement lorsque le portier allemand était en méforme et que les finances délicates du Barça demandent des ventes. Cependant, il ne faudrait pas compter sur Ter Stegen pour renflouer les caisses du FC Barcelone.

Xavi ne veut plus entendre parler d’un départ de Ter Stegen