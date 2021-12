Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Voie royale pour Xavi avec Edinson Cavani ? La réponse

Publié le 8 décembre 2021 à 16h00 par La rédaction

Mis sur le marché par Manchester United, Edinson Cavani est-il promis au FC Barcelone ? Analyse.

Alors qu’en Italie, on affirme que la Juventus est en quête d’un avant-centre pour le mercato hivernal, ayant par exemple coché le nom de Mauro Icardi, Tuttosport révèle que le club bianconero ne devrait cependant pas creuser la piste menant à Cavani, libre en juin prochain et mis sur le marché cet hiver par Manchester United, du fait, notamment, des conditions salariales de Cavani, autour de 12 millions d’euros net par an.

Marge de manœuvre en légère hausse, mais…

Cela laisse-t-il le champ libre au FC Barcelone, qui a lui coché le nom de Cavani au sommet de ses listings hivernaux ? Il est clair que le fait que la Juve se retire du dossier offre une marge de manœuvre supplémentaire au Barça, qui aurait été incapable de lutter avec Turin, tant sportivement que financièrement. Pour autant, c’est très loin de suffire pour que le club catalan soit en mesure de finaliser le deal. Car pour le Barça, l’obstacle du salaire apparaît aujourd’hui insurmontable. Pour que la direction blaugrana ait une chance de boucler le dossier, il faudrait que le buteur uruguayen accepte de baisser son salaire d’au moins 30%.