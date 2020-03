Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une erreur stratégique du Barça sur le dossier Aubameyang ?

Publié le 19 mars 2020 à 1h10 par La rédaction

En Espagne, on affirme que le Barça n’exclut pas de tenter de faire baisser le prix du transfert fixé par Arsenal. Bon choix ou erreur de jugement ?

Dans son édition du jour, le quotidien sportif catalan Sport fait le point sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, affirmant qu’Arsenal a fixé son prix pour le transfert, autour de 55 millions d’euros. Sport précise que du côté de Barcelone, on estime le prix assez juste, sachant qu’Aubameyang n’a plus qu’un an de contrat, mais on n’exclut pas de faire baisser le tarif en se mettant au préalable d’accord avec le joueur, qui pourrait alors faire pression sur Arsenal pour partir.

Mauvaise option