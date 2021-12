Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Dembélé ?

Publié le 4 décembre 2021 à 1h30 par La rédaction

Une issue se dégage dans le dossier Ousmane Dembélé. Elle apparaît inévitable. Analyse.

Alors que depuis plusieurs mois, le président blaugrana Joan Laporta mise absolument sur une prolongation d’Ousmane Dembélé, tant pour éviter au club d’avoir à payer lourdement pour récupérer un successeur de son potentiel que pour ne pas qu’il quitte le club en juin à coût zéro, les dernières révélations du quotidien catalan Sport laissent entendre que le club blaugrana n’y parviendra pas, et que l’hypothèse la plus probable est désormais que l’attaquant français ne prolonge pas et quitte le Barça en fin de saison, au terme de son contrat.

Financièrement, le Barça est trop loin…

Une nouvelle fois, la réalité de son nouveau statut financier rattrape le Barça. Quand bien même Dembélé était disposé à prolonger, il était évident qu’il fallait pour cela que le club catalan soit en mesure d’approcher les propositions contractuelles d’autres clubs. Or aujourd’hui, à l’heure où Newcastle offre au Français un salaire de 15 millions d’euros net par an, comme affirmé dans plusieurs médias français et anglais, le FC Barcelone se retrouve complètement distancé. Dans ces conditions, une prolongation de Dembélé devient quasiment impossible.