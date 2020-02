Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Valverde, Setién… Le message fort de cette recrue estivale !

Publié le 16 février 2020 à 10h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a dernièrement nommé Quique Setién sur son banc, Junior Firpo a expliqué que l’arrivée du technicien de 61 ans pourrait lui être bénéfique au niveau de son temps de jeu.

Fragilisé par une succession de mauvais résultats et de nombreuses critiques formulées contre son jeu, Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions par le FC Barcelone et a été remplacé par Quique Setién. L’ancien entraîneur du Real Betis qui était sans club depuis la fin de saison dernière a ainsi pu réaliser l’un de ses rêves en s’asseyant sur le banc du club catalan, tout en profitant de l’occasion pour retrouver l’un de ses anciens protégés : Junior Firpo. En effet, le latéral gauche de 23 ans a explosé sous les ordres de Quique Setién chez les Verdiblancos avant d’être transféré l’été dernier au Barça. Et aux yeux de Junior Firpo, le changement d’entraîneur au FC Barcelone pourrait lui être bénéfique dans la mesure où Quique Setién le connaît déjà depuis un bout de temps.

«Quique Setién me connaît parfaitement…»