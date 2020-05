Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une surprise à prévoir pour l’avenir de Philippe Coutinho ?

Publié le 26 mai 2020 à 22h30 par T.M.

Alors qu’un transfert semble se profiler pour Philippe Coutinho cet été, le Brésilien pourrait tout de même porter à nouveau le maillot du FC Barcelone. Explications.

Si Philippe Coutinho est actuellement prêté au Bayern Munich, le club bavarois a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne lèvera pas l’option d’achat du Brésilien. Ce dernier va donc faire son retour au FC Barcelone cet été, mais cela devrait être bref. En effet, bien que Quique Setien a confié son amour pour le milieu de terrain, un transfert prend forme jour après jour. Et l’ancien de Liverpool pourrait bien faire son retour en Premier League. Le 10 Sport vous révélait qu’Arsenal était intéressé par Coutinho. Et il en serait de même pour Newcastle, qui s’apprête à être racheté et pourrait donc miser gros sur le Barcelonais pour lancer son nouveau projet. Toutefois, avant de connaitre un nouveau challenge, le joueur de 27 ans pourrait rendre encore certains services aux Blaugrana.

Et si Coutinho finissait la saison avec Barcelone ?