Mercato - Barcelone : Une star du Barça a failli claquer la porte !

Publié le 1 mars 2020 à 16h00 par H.G.

Alors qu’Ernesto Valverde ne faisait plus l’unanimité au sein du FC Barcelone avant son départ, Marc André Ter Stegen aurait été tellement énervé par la situation vécue par le club catalan qu’il aurait un temps songé à s’en aller.

Tout au long de son mandat, Ernesto Valverde n’a jamais fait l’unanimité parmi les observateurs du FC Barcelone. Critiqué pour les deux Remontadas vécues en Ligue des Champions contre l’AS Roma et Liverpool en dépit de deux titres gagnés en Liga, le technicien de 56 ans était également pointé du doigt pour le jeu produit par son Barça. Néanmoins, c’est le match nul contre le Real Madrid en décembre dernier (0-0) et la défaite en quart de finale de Copa del Rey contre l’Athletic Club (1-0) qui ont précipité sa chute et son remplacement par Quique Setién. Depuis, le FC Barcelone commence à faire des progrès dans le jeu, chose qui satisferait certains joueurs barcelonais, à commencer par Marc André Ter Stegen. Et à en croire la presse espagnole ce jeudi, le portier allemand aurait même songé à quitter le Barça vu la situation délicate que vivaient les Blaugrana .

Ter Stegen aurait songé à partir à la Juventus ou au Bayern