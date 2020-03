Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait suivre les traces de... Pastore !

Publié le 1 mars 2020 à 15h45 par A.D.

Alors qu'il serait sur le point de racheter la Roma, Dan Friedkin serait plus que jamais sur les traces de Leonardo, le directeur sportif du PSG.

Dan Friedkin n'en démordrait pas pour Leonardo. Selon les indiscrétions du Corriere dello Sport , divulguées ce vendredi, le futur propriétaire de l'AS Rome en pincerait pour l'actuel pensionnaire du PSG. A en croire le média italien, Dan Friedkin serait en quête d'un nouveau directeur sportif pour l'associer à Gianluca Petrachi. Dans cette optique, il ciblerait trois profil : Leonardo, Fabio Capello et Zbigniew Boniek. Une information confirmée par Paris United ce dimanche.

Leonardo bel et bien sur les tablettes de la Roma ?