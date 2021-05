Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une promesse faite à Matthijs de Ligt ?

Publié le 17 mai 2021 à 23h30 par A.C.

Actuellement à la Juventus, Matthijs de Ligt serait l’un des grands rêves de Joan Laporta au FC Barcelone.

Si tout le monde parle de l’avenir de Lionel Messi, il y a d’autres dossiers chauds au FC Barcelone. Cela concerne notamment la défense centrale, avec Clément Lenglet et Samuel Umtiti. Les deux Français pourraient être poussé vers la sortie et l’arrivée de Ronald Koeman couplée à celle de Joan Laporta, aurait réveillé une vieille piste. Il s’agit de celle menant à Matthijs de Ligt, qui pourrait bien se poser des questions sur son avenir sans une qualification de la Juventus en Ligue des Champions.

De Ligt, le futur capitaine de la Juventus