Mercato - Barcelone : Une piste XXL de Laporta lâche une première réponse pour son avenir !

Publié le 2 avril 2022 à 1h30 par D.M.

Courtisé par les plus grandes équipes européennes comme la Juventus ou le FC Barcelone, Antonio Rüdiger donnerait sa priorité à une prolongation à Chelsea.

Antonio Rüdiger va devoir faire un choix dans les prochaines semaines. Le contrat de l’international allemand avec Chelsea prend fin en juin prochain. Certaines équipes souhaitent sauter sur l’occasion et tenter de mettre la main sur le joueur. L’agent de Rüdiger se serait rendu en Catalogne pour rencontrer les responsables du FC Barcelone. Sahr Senesie, qui est également son demi-frère, serait aussi en contact avec la Juventus et le Real Madrid. Mais le défenseur continuerait de donner sa priorité à une prolongation à Chelsea selon Gianluca Di Marzio.

« Il attend Chelsea et ce qui arrive au club et qui deviendra le prochain président »