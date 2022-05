Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL montée par Laporta pour ce coup à 60M€ ?

Publié le 29 mai 2022 à 12h00 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer sur le plan défensif cet été, le FC Barcelone penserait à Jules Koundé. Xavi apprécierait le profil de l’international tricolore, mais son prix pourrait constituer un frein pour le club catalan. Joan Laporta pourrait donc envisager d’inclure des joueurs pour faire baisser le montant de la transaction, chose que le FC Séville refuserait catégoriquement.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone voudrait se montrer plutôt actif. Le club catalan aimerait se renforcer dans tous les secteurs pour la saison prochaine. Dans cette optique, Joan Laporta suivrait plusieurs pistes sur le marché des transferts alors que deux coups auraient déjà été bouclés avec Andreas Christensen et Franck Kessié, tandis que Marcos Alonso se rapprocherait de plus en plus de la formation blaugrana. Pour renforcer la charnière centrale de Xavi, le président du club culé garderait un œil attentif sur Jules Koundé. Cependant, le FC Séville devrait lui poser une difficulté supplémentaire dans l’opération.

Séville ne veut qu’aucun joueur ne soit inclus dans la transaction pour Koundé

Comme l’explique Mundo Deportivo , le FC Barcelone aurait quelques atouts dans sa manche à faire valoir pour Jules Koundé. Le club catalan pourrait profiter de sa bonne entente avec le FC Séville et du coup d’arrêt qu’a connu Chelsea à cause de sa situation pour prendre les devants de la course pour l’international tricolore. Toutefois, le prix réclamé par le club andalou (60M€) serait nettement trop élevé pour le FC Barcelone, d’autant plus que le quatrième de la Liga ne souhaiterait pas voir de joueurs - comme Francisco Trincão ou Sergiño Dest - être inclus dans la transaction pour réduire son montant. Le FC Barcelone devra donc trouver une solution pour récupérer des fonds afin de pouvoir recruter Jules Koundé cet été. Affaire à suivre.