Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta tout proche de boucler son premier transfert de l’été !

Publié le 28 mai 2022 à 20h00 par La rédaction

Le FC Barcelone ne compte pas rester les bras croisés lors du mercato estival et veut renforcer son effectif du mieux possible afin de retrouver les sommets européens. Après avoir déjà réussi à finaliser les arrivées de Franck Kessié et Andreas Christensen, Joan Laporta serait proche de trouver un accord avec Chelsea pour Marcos Alonso.

Le mercato estival approche à grands pas, et le FC Barcelone se montre déjà très actif en vue de cette période. Toutefois, si les problèmes économiques du Barça ne sont pas encore réglés, Joan Laporta tente tout de même de trouver des pistes intéressantes après avoir finalisé les arrivées de Franck Kessié et Andreas Christensen, bientôt libres. Désireux de densifier leur secteur défensif, les Blaugrana s’intéressent notamment à Marcos Alonso, et ce dernier pourrait bien rejoindre l’effectif de Xavi prochainement.

Marcos Alonso se rapproche de Barcelone

Selon les informations de Sport , Marcos Alonso serait de plus en plus proche de rejoindre le FC Barcelone lors du mercato estival. En effet, les négociations entre le Barça et Chelsea seraient à un stade très avancé à propos d’un transfert pour une faible indemnité, mais avec des bonus. Le latéral espagnol a déjà un accord avec les Blaugrana depuis plusieurs semaines, et les Blues ne devraient pas le retenir pour le remercier du professionnalisme dont il a fait preuve en Angleterre.