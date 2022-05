Mercato - Barcelone : Xavi veut boucler un transfert à 60M€ cet été !

Foot - Mercato - Barcelone

Désireux de quitter Wolverhampton, Ruben Neves est dans le viseur de Manchester United et du FC Barcelone. Pour le laisser partir, les Wolves demanderaient un montant avoisinant les 60M€.

Avec l’avenir très incertain de Frenkie de Jong, le FC Barcelone serait en quête d’un nouveau milieu de terrain. Ruben Neves, auteur d’une nouvelle grosse saison avec Wolverhampton, serait dans le viseur du club catalan, mais aussi de Manchester United. Les Red Devils chercheraient à renforcer leur effectif pour oublier cette triste saison. Que Ruben Neves prenne la direction de l’Espagne ou qu’il reste en Angleterre, les Wolves compteraient bien s'en mettre plein les poches.

A en croire les informations de The Sun , Wolverhampton demanderait un montant avoisinant les 60M€ pour laisser partir Ruben Neves. L’international portugais, sous contrat jusqu’en 2024, aurait refusé de prolonger son bail avec les Wolves . Le FC Barcelone sait donc ce qu'il lui reste à faire s'il veut s'offrir les services de Ruben Neves cet été.

According to reports, #MUFC are on the verge of making a final push to sign Ruben Neves ✍️🗞️