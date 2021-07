Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à 15M€ bientôt bouclée par Joan Laporta ?

Publié le 4 juillet 2021 à 17h00 par B.C.

Alors que Joan Laporta cherche à boucler plusieurs ventes afin de renflouer les caisses du FC Barcelone, le départ de Junior Firpo serait sur le point d’être finalisé.

Le FC Barcelone s’est déjà montré très actif dans ce début de mercato estival. Memphis Depay, Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson ont rejoint le club culé ces dernières semaines, et d’autres renforts sont encore attendus par Joan Laporta. Cependant, le président du Barça doit désormais vendre pour renflouer les caisses et alléger la masse salariale du club culé. Peu de joueurs sont intransférables dans l’esprit de Laporta, de quoi rendre très incertain la suite du mercato catalan. D’après la presse espagnole, Junior Firpo pourrait être le prochain à plier bagage, puisque Leeds seraient à l’affût pour récupérer le latéral gauche de 24 ans, et l’opération pourrait être bouclée très prochainement.

Junior Firpo tout proche de Leeds