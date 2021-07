Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a une nouvelle stratégie pour Lionel Messi !

Publié le 4 juillet 2021 à 14h00 par La rédaction

Désireux d'alléger sa masse salariale, le FC Barcelone serait prêt à résilier les contrats de certains joueurs pour précipiter leurs départs. Et cela dans le seul but de respecter le fair-play financier tout en prolongeant Lionel Messi.

Cherchant à alléger la masse salariale du FC Barcelone, Joan Laporta serait prêt à prendre des décisions radicales pour précipiter les départs de certains indésirables comme Samuel Umtiti et Miralem Pjanic. En effet, le président catalan serait prêt à résilier les contrats des deux joueurs afin d’économiser leurs salaires. Joan Laporta serait en train d’opérer à un gros changement de stratégie pour les indésirables de Ronald Koeman. Et cela aurait un but bien précis.

Résilier les contrats de certains joueurs pour Messi