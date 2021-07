Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta face à un imprévu de dernière minute dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 4 juillet 2021 à 0h00 par La rédaction

Après des longues négociations avec l’AC Milan, Junior Firpo devrait finalement s’engager avec Leeds. Déjà sur place, le joueur du Barça devrait finalement attendre dix jours et passer trois tests PCR avant de passer sa visite médicale et signer son contrat.

Placé sur la liste des transferts pour permettre au FC Barcelone de renflouer ses caisses, Junior Firpo n’a jamais été aussi proche de partir. Si la priorité du latéral espagnol a longtemps été l’AC Milan, il devrait finalement se diriger vers Leeds sous la houlette de Marcelo Bielsa. Un choix qui s’expliquerait par la frilosité des Milanais à acheter Junior Firpo, eux qui voulaient un prêt avec option d’achat. Mais si tout semblait ficelé, le joueur du Barça n’a pas encore signé avec Leeds en raison des restrictions sanitaires.

Junior Firpo doit rester dix jours en quarantaine