Mercato - Barcelone : Un départ à 15M€ sur le point d’être bouclé par Laporta !

Publié le 3 juillet 2021 à 20h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone entame cet été une phase de reconstruction, Joan Laporta pourrait réussir à vendre Junior Firpo pour la somme de 15M€. Le latéral gauche devrait s’engager dans les prochains jours avec Leeds, et permettre une belle rentrée d’argent au Barça.

Joan Laporta se montre très actif depuis son retour à la tête du FC Barcelone, et notamment depuis le début du mercato estival. Après les venues notables de Memphis Depay ou encore Sergio Agüero, le président barcelonais ne compte pas s’arrêter là. Avec l’objectif de reconstruire et d’améliorer l’effectif catalan pour redevenir un candidat sérieux à la victoire en Ligue des Champions, le FC Barcelone devra aussi vendre cet été pour renflouer ses caisses. Bonne nouvelle pour les supporters barcelonais, Joan Laporta aurait déjà bouclé une belle affaire à 15M€.

La signature de Junior Firpo à Leeds est imminente