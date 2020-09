Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bielsa prêt à se servir du côté du Barça ?

Publié le 6 septembre 2020 à 1h00 par La rédaction

De retour de son prêt au Celta Vigo, Rafinha a de nouveau posé ses valises à Barcelone avec le statut d’indésirable. Et une nouvelle porte de sortie aurait été identifiée pour le milieu offensif brésilien…

Rafinha Alcantara pourrait suivre les traces de son frère et quitter le FC Barcelone définitivement. De retour après un prêt réussi au Celta Vigo, le Brésilien serait désormais prié de trouver une porte de sortie cet été, puisque Ronald Koeman ne compterait pas du tout sur lui. Initialement dans le viseur du Celta, qui voulait le conserver après son prêt, le milieu offensif aurait désormais une nouvelle porte ouverte sur le marché des transferts, et cette fois en Premier League…

Marcelo Bielsa craque pour Rafinha