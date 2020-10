Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une nouvelle offre est en préparation pour Lionel Messi !

Publié le 10 octobre 2020 à 21h00 par B.C.

Ce vendredi, le président des opérations du football de Manchester City s'est clairement positionné pour s'attacher les services de Lionel Messi l'été prochain. Une sortie qui n'est pas anodine, pusque les Skyblues prépareraient déjà leur offensive pour la star du Barça avant qu'un nouveau président soit élu à la tête du club culé.

Proche d'un départ cet été, Lionel Messi a finalement décidé de rester au FC Barcelone et de ne pas entamer de procédure judiciaire avec son club de cœur. Mais la situation de l'international argentin n'est pas réglée pour autant puisque La Pulga entre dans sa dernière année de contrat. De son côté, Manchester City n'a pas l'intention de lâcher le morceau. Déjà positionné pour récupérer Messi ces dernières semaines, le club de Pep Guardiola reste à l'affût dans ce dossier comme l'a confirmé ce vendredi Omar Berrada, président des opérations du football de Manchester City. « Nous verrons si cela devient un jour une possibilité. S'il quitte Barcelone et si Messi devient un sujet de discussion, nous pourrions alors explorer cette option. Il y a très peu de joueurs, peut-être seulement Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar, qui peuvent avoir un impact significatif sur les revenus et le football », a-t-il notamment indiqué.

City prépare déjà son offensive pour Messi