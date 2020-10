Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une menace colossale dans ce dossier brûlant ?

Publié le 13 octobre 2020 à 23h00 par A.D.

Après de longs mois de négociations, le FC Barcelone serait enfin sur le point de prolonger Marc-André Ter Stegen. Toutefois, le Barça devrait encore se méfier de la Juventus, de l'Inter, de Chelsea et du Bayern.

Alors que le contrat de Marc-André Ter Stegen arrivera à terme en juin 2022, la direction du FC Barcelone aurait entamé les négociations pour prolonger son portier il y a déjà plusieurs mois. En difficulté sur le plan financier à cause de la crise provoquée par le coronavirus, le Barça aurait bien du mal à finaliser ce dossier au plus vite. D'autant que Marc-André Ter Stegen exigerait la somme folle de 18M€ annuels. Alors que le mercato estival a fermé ses portes, la situation semblerait se décanter pour le FC Barcelone, qui serait proche de boucler le dossier Ter Stegen. Toutefois, les dirigeants catalans devraient tout de même rester sur leurs gardes.

Le Bayern n'aurait pas oublié Marc-André Ter Stegen