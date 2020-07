Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une légende du Barça est passée proche du Real Madrid !

Publié le 20 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Recruté par le FC Barcelone à l’été 2008, Daniel Alves aurait pu connaître une trajectoire très différente puisque le Real Madrid avait également tenté de recruter le latéral droit brésilien à l’époque.

Parmi les grands latéraux qui ont marqué l’histoire du FC Barcelone, Daniel Alves (37 ans) occupe une belle place. L’international brésilien, qui a porté la tunique du club blaugrana entre 2008 et 2017, a remporté de très nombreux trophées au Barça, dont il fait partie des légendes. Et pourtant, dans un entretien accordé à Radio Catalunya dimanche dans laquelle il règle ses comptes avec le FC Barcelone sur les circonstances de son départ, Alves révèle qu’il aurait également pu rejoindre le Real Madrid en 2008.

« Madrid et d’autres équipes me payaient le double »