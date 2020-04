Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande décision prise pour l’avenir de ce crack du Barça !

Publié le 21 avril 2020 à 20h00 par H.G.

Alors que son avenir au FC Barcelone était incertain ces derniers temps, Riqui Puig devrait finalement rester en Catalogne la saison prochaine. En effet, qu'il s'agisse du joueur ou du club catalan, aucun n’aurait l’intention de séparer leurs chemins dès maintenant.

Considéré comme le plus gros espoirs de la Masia de ces dernières années, Riqui Puig est un joueur que tous les observateurs du FC Barcelone attendent avec impatience de voir évoluer au plus haut niveau. Cette saison, Quique Setién lui a donné l’opportunité de s’illustrer lors de certaines rencontres, et le moins que l’on puisse dire est que le jeune milieu de 20 ans n’a pas déçu à ces occasions. Démontrant ses capacités supérieures à la moyenne dans sa compréhension du jeu et dans sa faculté à réaliser de bonnes passes, Riqui Puig a déjà séduit une partie des supporters, qui attendent maintenant de le voir évoluer plus fréquemment avec l’équipe première du Barça. Néanmoins, ces derniers temps, l’avenir à court terme de Riqui Puig s’écrivait en pointillés en Catalogne, dans la mesure où le FC Barcelone aurait songé à l’idée de le prêter la saison prochaine afin qu’il dispose de davantage de temps de jeu pour gagner en expérience au plus haut niveau. Une idée à laquelle le natif de Matadepera serait opposé, et à en croire les derniers échos venus d’Espagne, il se pourrait bien qu’il ait obtenu gain de cause.

